Preço de BSCS hoje

O preço ao vivo de BSCS (BSCS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BSCS para USD é de $ 0 por BSCS.

BSCS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 83,343, com um fornecimento em circulação de 247.73M BSCS. Nas últimas 24 horas, BSCS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.17, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BSCS movimentou-se -0.11% na última hora e +1.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.49.

Informações de mercado de BSCS (BSCS)

Capitalização de mercado $ 83.34K$ 83.34K $ 83.34K Volume (24h) $ 4.49$ 4.49 $ 4.49 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 120.32K$ 120.32K $ 120.32K Fornecimento Circulante 247.73M 247.73M 247.73M Fornecimento total 398,894,655.0 398,894,655.0 398,894,655.0

A capitalização de mercado atual de BSCS é $ 83.34K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.49. A oferta em circulação de BSCS é 247.73M, com um fornecimento total de 398894655.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 120.32K.