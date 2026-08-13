Preço de BOTCOIN hoje

O preço ao vivo de BOTCOIN (BOTCOIN) hoje é $ 0, com uma variação de 80.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOTCOIN para USD é de $ 0 por BOTCOIN.

BOTCOIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 40,564, com um fornecimento em circulação de 100.00B BOTCOIN. Nas últimas 24 horas, BOTCOIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BOTCOIN movimentou-se -0.49% na última hora e -94.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BOTCOIN (BOTCOIN)

Capitalização de mercado $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.56K$ 40.56K $ 40.56K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de BOTCOIN é $ 40.56K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BOTCOIN é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.56K.