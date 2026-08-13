Preço de BOOP hoje

O preço ao vivo de BOOP (BOOP) hoje é $ 0.00512411, com uma variação de 1.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BOOP para USD é de $ 0.00512411 por BOOP.

BOOP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,603,138, com um fornecimento em circulação de 312.86M BOOP. Nas últimas 24 horas, BOOP foi negociado entre $ 0.00520298 (mínimo) e $ 0.00522866 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.415986, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00502547.

No desempenho de curto prazo, BOOP movimentou-se -1.83% na última hora e -1.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 39.82K.

Informações de mercado de BOOP (BOOP)

Capitalização de mercado $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volume (24h) $ 39.82K$ 39.82K $ 39.82K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Fornecimento Circulante 312.86M 312.86M 312.86M Fornecimento total 999,991,191.6801441 999,991,191.6801441 999,991,191.6801441

A capitalização de mercado atual de BOOP é $ 1.60M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 39.82K. A oferta em circulação de BOOP é 312.86M, com um fornecimento total de 999991191.6801441. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.12M.