Preço de BNBGUY hoje

O preço ao vivo de BNBGUY (BNBGUY) hoje é $ 0.00000974, com uma variação de 6.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNBGUY para USD é de $ 0.00000974 por BNBGUY.

BNBGUY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,283.22, com um fornecimento em circulação de 953.10M BNBGUY. Nas últimas 24 horas, BNBGUY foi negociado entre $ 0.00000914 (mínimo) e $ 0.00001006 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0003229, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000809.

No desempenho de curto prazo, BNBGUY movimentou-se -1.79% na última hora e +1.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BNBGUY (BNBGUY)

Capitalização de mercado $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.28K$ 9.28K $ 9.28K Fornecimento Circulante 953.10M 953.10M 953.10M Fornecimento total 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

