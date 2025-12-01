Preço de BitQuant hoje

O preço ao vivo de BitQuant (SN15) hoje é $ 0.626169, com uma variação de 2.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN15 para USD é de $ 0.626169 por SN15.

BitQuant ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,079,677, com um fornecimento em circulação de 3.32M SN15. Nas últimas 24 horas, SN15 foi negociado entre $ 0.608138 (mínimo) e $ 0.628802 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.422141.

No desempenho de curto prazo, SN15 movimentou-se +0.89% na última hora e +1.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BitQuant (SN15)

Capitalização de mercado $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Fornecimento Circulante 3.32M 3.32M 3.32M Fornecimento total 3,321,273.607512294 3,321,273.607512294 3,321,273.607512294

