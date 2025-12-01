Preço de Bitecoin hoje

O preço ao vivo de Bitecoin (BITE) hoje é $ 0.0001721, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BITE para USD é de $ 0.0001721 por BITE.

Bitecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 72,322, com um fornecimento em circulação de 420.69M BITE. Nas últimas 24 horas, BITE foi negociado entre $ 0.00017182 (mínimo) e $ 0.00017317 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.051432, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00016217.

No desempenho de curto prazo, BITE movimentou-se -0.24% na última hora e +6.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Bitecoin (BITE)

Capitalização de mercado $ 72.32K$ 72.32K $ 72.32K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.32K$ 72.32K $ 72.32K Fornecimento Circulante 420.69M 420.69M 420.69M Fornecimento total 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

