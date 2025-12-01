Preço de Based Coin hoje

O preço ao vivo de Based Coin (BASED) hoje é --, com uma variação de 0.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BASED para USD é de -- por BASED.

Based Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 757,085, com um fornecimento em circulação de 57.28B BASED. Nas últimas 24 horas, BASED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BASED movimentou-se -0.01% na última hora e +9.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Based Coin (BASED)

Capitalização de mercado $ 757.09K$ 757.09K $ 757.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 823.83K$ 823.83K $ 823.83K Fornecimento Circulante 57.28B 57.28B 57.28B Fornecimento total 62,325,599,589.26195 62,325,599,589.26195 62,325,599,589.26195

A capitalização de mercado atual de Based Coin é $ 757.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BASED é 57.28B, com um fornecimento total de 62325599589.26195. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 823.83K.