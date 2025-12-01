Preço de AtomOne hoje

O preço ao vivo de AtomOne (ATONE) hoje é $ 0.8309, com uma variação de 4.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ATONE para USD é de $ 0.8309 por ATONE.

AtomOne ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 97,019,581, com um fornecimento em circulação de 116.76M ATONE. Nas últimas 24 horas, ATONE foi negociado entre $ 0.784886 (mínimo) e $ 0.83371 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 16.99, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.148095.

No desempenho de curto prazo, ATONE movimentou-se +0.43% na última hora e -23.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de AtomOne (ATONE)

Capitalização de mercado $ 97.02M$ 97.02M $ 97.02M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 106.83M$ 106.83M $ 106.83M Fornecimento Circulante 116.76M 116.76M 116.76M Fornecimento total 128,575,829.399221 128,575,829.399221 128,575,829.399221

