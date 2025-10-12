Informações de preço de Asterion (ASTERION) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.04% Variação de Preço (7d) -18.09% Variação de Preço (7d) -18.09%

O preço em tempo real de Asterion (ASTERION) é --. Nas últimas 24 horas, ASTERION foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ASTERION é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ASTERION variou -- na última hora, +1.04% nas últimas 24 horas e -18.09% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Asterion (ASTERION)

Capitalização de mercado $ 25.85K$ 25.85K $ 25.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.99K$ 26.99K $ 26.99K Fornecimento Circulante 95.77B 95.77B 95.77B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Asterion é $ 25.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASTERION é 95.77B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.99K.