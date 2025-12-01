Preço de Astera USD hoje

O preço ao vivo de Astera USD (ASUSD) hoje é $ 0.02013168, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ASUSD para USD é de $ 0.02013168 por ASUSD.

Astera USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 241,580, com um fornecimento em circulação de 12.00M ASUSD. Nas últimas 24 horas, ASUSD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00969355.

No desempenho de curto prazo, ASUSD movimentou-se -- na última hora e +0.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Astera USD (ASUSD)

Capitalização de mercado $ 241.58K$ 241.58K $ 241.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 241.58K$ 241.58K $ 241.58K Fornecimento Circulante 12.00M 12.00M 12.00M Fornecimento total 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Astera USD é $ 241.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ASUSD é 12.00M, com um fornecimento total de 12000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 241.58K.