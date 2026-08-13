Preço de Zylo Ecosystem hoje

O preço ao vivo de Zylo Ecosystem (ZYLO) hoje é R$ 0.03458, com uma variação de 2.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZYLO para BRL é de R$ 0.03458 por ZYLO.

Zylo Ecosystem ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ZYLO. Nas últimas 24 horas, ZYLO foi negociado entre R$ 0.03329 (mínimo) e R$ 0.03529 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ZYLO movimentou-se -1.79% na última hora e +21.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 88.21K.

Informações de mercado de Zylo Ecosystem (ZYLO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 88.21KR$ 88.21K R$ 88.21K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 34.58MR$ 34.58M R$ 34.58M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Zylo Ecosystem é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 88.21K. A oferta em circulação de ZYLO é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 34.58M.