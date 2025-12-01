Preço de WOLFTON hoje

O preço ao vivo de WOLFTON (WOLFTON) hoje é $ 0.0006, com uma variação de 0.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOLFTON para USD é de $ 0.0006 por WOLFTON.

WOLFTON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- WOLFTON. Nas últimas 24 horas, WOLFTON foi negociado entre $ 0.000591 (mínimo) e $ 0.000603 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, WOLFTON movimentou-se -0.34% na última hora e +7.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.35K.

Informações de mercado de WOLFTON (WOLFTON)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de WOLFTON é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.35K. A oferta em circulação de WOLFTON é --, com um fornecimento total de 3000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.80M.