O preço ao vivo de SPUR PROTOCOL hoje é -- USD. A capitalização de mercado de SON é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de SPUR PROTOCOL hoje é -- USD. A capitalização de mercado de SON é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de SON para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

Mais sobre SON

Informações sobre preços de SON

O que é SON

Whitepaper de SON

Site oficial do SON

Tokenomics de SON

Previsão de preço de SON

Logo de SPUR PROTOCOL

Cotação SPUR PROTOCOL (SON)

Deslistado

USD
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações.
Última atualização da página: 2026-02-28 20:49:07 (UTC+8)

Preço de SPUR PROTOCOL hoje

O preço ao vivo de SPUR PROTOCOL (SON) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SON para USD é de -- por SON.

SPUR PROTOCOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- SON. Nas últimas 24 horas, SON foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, SON movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SPUR PROTOCOL (SON)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

A capitalização de mercado atual de SPUR PROTOCOL é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SON é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de SPUR PROTOCOL USD

Variação de preço em 24 horas:
--
----
Mínimo 24h
--
----
Máximo 24h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Histórico de preços de SPUR PROTOCOL (SON) em USD

Acompanhe as variações de preço de SPUR PROTOCOL para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
No Data
Variação de preço de SPUR PROTOCOL hoje

Hoje, SON registrou uma variação de -- (--), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de SPUR PROTOCOL

Nos últimos 30 dias, o preço variou em -- (--), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de SPUR PROTOCOL

Expandindo a visualização para 60 dias, SON teve uma variação de -- (--), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de SPUR PROTOCOL

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em -- (--), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Previsão de preço para SPUR PROTOCOL

Previsão de preço de SPUR PROTOCOL (SON) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de SON em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de SPUR PROTOCOL (SON) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de SPUR PROTOCOL pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço SPUR PROTOCOL pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de SON para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de SPUR PROTOCOL.

O que é SPUR PROTOCOL (SON)

SOUNI is a fantasy-style 3D MMORPG game, built on Binance Smart Chain. SOUNI creates a large open world that delivers vivid experiences, with the corresponding multi-levels for both beginners and professional players.

Recurso SPUR PROTOCOL

Para uma compreensão mais aprofundada de SPUR PROTOCOL, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do SPUR PROTOCOL

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre SPUR PROTOCOL

Atualizações importantes da indústria sobre o SPUR PROTOCOL (SON)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

SPUR PROTOCOL Notícias principais

Ação GLD Explicada: Como Funciona o Maior ETF de Ouro

Ação GLD Explicada: Como Funciona o Maior ETF de Ouro

February 27, 2026
RTX vs. Boeing e Lockheed Martin: Uma comparação de ações do setor aeroespacial

RTX vs. Boeing e Lockheed Martin: Uma comparação de ações do setor aeroespacial

February 26, 2026
Ação APLD: Mudança Estratégica de Cripto para Centros de Dados de IA

Ação APLD: Mudança Estratégica de Cripto para Centros de Dados de IA

February 25, 2026
Explore mais sobre SPUR PROTOCOL

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

