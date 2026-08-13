Preço de Panther Protocol hoje

O preço ao vivo de Panther Protocol (PANTHER) hoje é R$ 0,001546, com uma variação de 11,07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PANTHER para BRL é de R$ 0,001546 por PANTHER.

Panther Protocol ocupa atualmente a posição #3690 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0,00, com um fornecimento em circulação de 0.00 PANTHER. Nas últimas 24 horas, PANTHER foi negociado entre R$ 0,001533 (mínimo) e R$ 0,001898 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 2,2788494165163396204, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0,0180806705395830978.

No desempenho de curto prazo, PANTHER movimentou-se -0,26% na última hora e -47,74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.97K.

Informações de mercado de Panther Protocol (PANTHER)

Classificação No.3690 Capitalização de mercado R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 Volume (24h) R$ 55.97KR$ 55.97K R$ 55.97K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 1,55MR$ 1,55M R$ 1,55M Fornecimento Circulante 0,00 0,00 0,00 Fornecimento máximo 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Fornecimento total 361 989 711 361 989 711 361 989 711 Taxa circulante 0,00% Blockchain pública MATIC

A capitalização de mercado atual de Panther Protocol é R$ 0,00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.97K. A oferta em circulação de PANTHER é 0.00, com um fornecimento total de 361989711. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 1,55M.