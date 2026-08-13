Preço de NSGP Governance hoje

O preço ao vivo de NSGP Governance (NSG) hoje é R$ 0.008561, com uma variação de 0.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NSG para BRL é de R$ 0.008561 por NSG.

NSGP Governance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- NSG. Nas últimas 24 horas, NSG foi negociado entre R$ 0.008559 (mínimo) e R$ 0.008769 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, NSG movimentou-se -0.12% na última hora e +9.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 6.39K.

Informações de mercado de NSGP Governance (NSG)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 6.39KR$ 6.39K R$ 6.39K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 34.24MR$ 34.24M R$ 34.24M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de NSGP Governance é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 6.39K. A oferta em circulação de NSG é --, com um fornecimento total de 4000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 34.24M.