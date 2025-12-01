Preço de MBC hoje

O preço ao vivo de MBC (MBC) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MBC para USD é de -- por MBC.

MBC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MBC. Nas últimas 24 horas, MBC foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MBC movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MBC (MBC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- --

A capitalização de mercado atual de MBC é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MBC é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.