O preço ao vivo de Game X hoje é -- USD. A capitalização de mercado de GXTOLD2 é de -- USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GXTOLD2 para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre GXTOLD2

Informações sobre preços de GXTOLD2

O que é GXTOLD2

Site oficial do GXTOLD2

Tokenomics de GXTOLD2

Previsão de preço de GXTOLD2

Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Última atualização da página: 2025-12-01 07:04:09 (UTC+8)

Preço de Game X hoje

O preço ao vivo de Game X (GXTOLD2) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GXTOLD2 para USD é de -- por GXTOLD2.

Game X ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GXTOLD2. Nas últimas 24 horas, GXTOLD2 foi negociado entre -- (mínimo) e -- (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GXTOLD2 movimentou-se -- na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Game X (GXTOLD2)

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

A capitalização de mercado atual de Game X é --, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GXTOLD2 é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.

Histórico de preço de Game X USD

Variação de preço em 24 horas:
--
----
Mínimo 24h
--
----
Máximo 24h

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Histórico de preços de Game X (GXTOLD2) em USD

Acompanhe as variações de preço de Game X para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
No Data
Variação de preço de Game X hoje

Hoje, GXTOLD2 registrou uma variação de -- (--), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Game X

Nos últimos 30 dias, o preço variou em -- (--), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Game X

Expandindo a visualização para 60 dias, GXTOLD2 teve uma variação de -- (--), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Game X

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em -- (--), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Previsão de preço para Game X

Previsão de preço de Game X (GXTOLD2) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GXTOLD2 em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Game X (GXTOLD2) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Game X pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Quer saber qual preço Game X pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de GXTOLD2 para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Game X.

O que é Game X (GXTOLD2)

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Recurso Game X

Para uma compreensão mais aprofundada de Game X, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Game X

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Game X

Quanto valerá 1 Game X em 2030?
Se o Game X crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Game X e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 07:04:09 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Game X (GXTOLD2)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Notícias principais

RLUSD da Ripple cresce após aprovação em Abu Dhabi

November 28, 2025

Reservas de XRP na Binance atingem mínima de 1 ano

November 28, 2025

Golpes de cripto na Black Friday e Natal: como se proteger

November 28, 2025
Ver mais

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

