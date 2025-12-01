Preço de Elympics hoje

O preço ao vivo de Elympics (ELP) hoje é $ 0.004408, com uma variação de 0.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELP para USD é de $ 0.004408 por ELP.

Elympics ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- ELP. Nas últimas 24 horas, ELP foi negociado entre $ 0.004254 (mínimo) e $ 0.00447 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, ELP movimentou-se -0.99% na última hora e +61.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 26.52K.

Informações de mercado de Elympics (ELP)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.43M$ 15.43M $ 15.43M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Elympics é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 26.52K. A oferta em circulação de ELP é --, com um fornecimento total de 3500000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.43M.