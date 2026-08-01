Preço de Capinfra hoje

O preço ao vivo de Capinfra (CAPINFRA) hoje é R$ 0.09441, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAPINFRA para BRL é de R$ 0.09441 por CAPINFRA.

Capinfra ocupa atualmente a posição #3838 em capitalização de mercado, totalizando R$ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 CAPINFRA. Nas últimas 24 horas, CAPINFRA foi negociado entre R$ 0.09359 (mínimo) e R$ 0.09626 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 3.527303285323634404, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.08452334439352765906.

No desempenho de curto prazo, CAPINFRA movimentou-se 0.00% na última hora e -1.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 88.06K.

Informações de mercado de Capinfra (CAPINFRA)

Classificação No.3838 Capitalização de mercado R$ 0.00R$ 0.00 R$ 0.00 Volume (24h) R$ 88.06KR$ 88.06K R$ 88.06K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 18.88MR$ 18.88M R$ 18.88M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Fornecimento total 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Capinfra é R$ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 88.06K. A oferta em circulação de CAPINFRA é 0.00, com um fornecimento total de 200000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 18.88M.