Preço de Brevis hoje

O preço ao vivo de Brevis (BREV) hoje é R$ 0.06939, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BREV para BRL é de R$ 0.06939 por BREV.

Brevis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BREV. Nas últimas 24 horas, BREV foi negociado entre R$ 0.06923 (mínimo) e R$ 0.07148 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BREV movimentou-se -0.51% na última hora e -1.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.01K.

Informações de mercado de Brevis (BREV)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 55.01KR$ 55.01K R$ 55.01K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 69.39MR$ 69.39M R$ 69.39M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Brevis é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.01K. A oferta em circulação de BREV é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 69.39M.