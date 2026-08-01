Cotação Brevis (BREV)
O preço ao vivo de Brevis (BREV) hoje é R$ 0.06939, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BREV para BRL é de R$ 0.06939 por BREV.
Brevis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BREV. Nas últimas 24 horas, BREV foi negociado entre R$ 0.06923 (mínimo) e R$ 0.07148 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.
No desempenho de curto prazo, BREV movimentou-se -0.51% na última hora e -1.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.01K.
ETH
A capitalização de mercado atual de Brevis é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.01K. A oferta em circulação de BREV é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 69.39M.
-0.51%
-0.38%
-1.51%
-1.51%
Acompanhe as variações de preço de Brevis para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0013711
|-0.38%
|30 dias
|R$ -0.00365
|-5.00%
|60 dias
|R$ -0.01163
|-14.36%
|90 dias
|R$ -0.05531
|-44.36%
Hoje, BREV registrou uma variação de R$ -0.0013711 (-0.38%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00365 (-5.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, BREV teve uma variação de R$ -0.01163 (-14.36%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.05531 (-44.36%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
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Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Brevis. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de BREV: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutra
|Ritmo normal, sem sinais extremos.
|Grupo MA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|Ponto de pivô
|S1 ≤ Preço < Pivô
|Entre o pivô-S1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|7 Compras 0 Neutro 0 Vendas
|≥ 80% de compra
|Todas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O BREV_USDT está operando na faixa de 0,07079 no período de 4 horas, mantendo-se em um intervalo extremamente estreito acima do ponto-chave S1, situado em 0,07077. O preço encontra-se abaixo do centro da banda, em 0,07156, apresentando uma configuração de consolidação em nível baixo. Todos os indicadores móveis apontam para a compra, criando uma divergência em relação ao sinal de cruzamento negativo do MACD. Essa desalinhamento entre os indicadores sugere que há certa incerteza quanto à direção da tendência de curto prazo. A distribuição de força motriz revela uma estrutura hierárquica entre os indicadores rápidos e lentos. Tanto as médias móveis simples (MA) quanto as exponenciais (EMA) sinalizam compras, evidenciando que o suporte de custo de médio e curto prazo permanece sólido. Por outro lado, o MACD continua em tendência de cruzamento negativo, enquanto o RSI permanece em zona neutra; já os indicadores KDJ e StochRSI não mostram desvios extremos. A volatilidade tende a se contrair devido ao estreitamento das bandas de Bollinger, resultando em volumes reduzidos nas negociações próximas ao preço atual, sem clara força para rompimentos unilaterais. Os níveis-chave mais próximos incluem o ponto S1, localizado em 0,07077, apenas 0,00002 acima do preço atual, configurando-se como um importante teste imediato. Já a primeira resistência superior encontra-se no centro da banda, em 0,07156, distante 0,00077 do preço atual. Em termos de referências mais distantes, destacam-se a resistência R1, em 0,07216, e o suporte S2, em 0,07017. Caso o preço rompa abaixo do nível S1, enfrentará diretamente a linha defensiva representada pelo suporte S2; por outro lado, se conseguir sustentar-se acima do centro da banda, abrirá espaço para avanços rumo à resistência R1.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Brevis pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
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Brevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.
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|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
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