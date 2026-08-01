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O preço ao vivo de Brevis hoje é 0.06939 BRL. A capitalização de mercado de BREV é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BREV para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Brevis hoje é 0.06939 BRL. A capitalização de mercado de BREV é de -- BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de BREV para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Brevis (BREV)

Preço em tempo real de 1 BREV para BRL

R$0.3594402
R$0.3594402R$0.3594402
-0.38%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Brevis (BREV)
Última atualização da página: 2026-08-13 03:18:12 (UTC+8)

Preço de Brevis hoje

O preço ao vivo de Brevis (BREV) hoje é R$ 0.06939, com uma variação de 0.38% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BREV para BRL é de R$ 0.06939 por BREV.

Brevis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BREV. Nas últimas 24 horas, BREV foi negociado entre R$ 0.06923 (mínimo) e R$ 0.07148 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BREV movimentou-se -0.51% na última hora e -1.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.01K.

Informações de mercado de Brevis (BREV)

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R$ 55.01K
R$ 55.01KR$ 55.01K

R$ 69.39M
R$ 69.39MR$ 69.39M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

A capitalização de mercado atual de Brevis é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.01K. A oferta em circulação de BREV é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 69.39M.

Histórico de preço de Brevis BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.06923
R$ 0.06923R$ 0.06923
Mínimo 24h
R$ 0.07148
R$ 0.07148R$ 0.07148
Máximo 24h

R$ 0.06923
R$ 0.06923R$ 0.06923

R$ 0.07148
R$ 0.07148R$ 0.07148

--
----

--
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-0.51%

-0.38%

-1.51%

-1.51%

Histórico de preços de Brevis (BREV) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Brevis para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0013711-0.38%
30 diasR$ -0.00365-5.00%
60 diasR$ -0.01163-14.36%
90 diasR$ -0.05531-44.36%
Variação de preço de Brevis hoje

Hoje, BREV registrou uma variação de R$ -0.0013711 (-0.38%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Brevis

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.00365 (-5.00%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Brevis

Expandindo a visualização para 60 dias, BREV teve uma variação de R$ -0.01163 (-14.36%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Brevis

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.05531 (-44.36%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Brevis (BREV)!

Confira agora a página de histórico de preço do Brevis.

Análise para Brevis

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Brevis. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Brevis hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de BREV: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI20‑80Zona neutraRitmo normal, sem sinais extremos.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O BREV_USDT está operando na faixa de 0,07079 no período de 4 horas, mantendo-se em um intervalo extremamente estreito acima do ponto-chave S1, situado em 0,07077. O preço encontra-se abaixo do centro da banda, em 0,07156, apresentando uma configuração de consolidação em nível baixo. Todos os indicadores móveis apontam para a compra, criando uma divergência em relação ao sinal de cruzamento negativo do MACD. Essa desalinhamento entre os indicadores sugere que há certa incerteza quanto à direção da tendência de curto prazo. A distribuição de força motriz revela uma estrutura hierárquica entre os indicadores rápidos e lentos. Tanto as médias móveis simples (MA) quanto as exponenciais (EMA) sinalizam compras, evidenciando que o suporte de custo de médio e curto prazo permanece sólido. Por outro lado, o MACD continua em tendência de cruzamento negativo, enquanto o RSI permanece em zona neutra; já os indicadores KDJ e StochRSI não mostram desvios extremos. A volatilidade tende a se contrair devido ao estreitamento das bandas de Bollinger, resultando em volumes reduzidos nas negociações próximas ao preço atual, sem clara força para rompimentos unilaterais. Os níveis-chave mais próximos incluem o ponto S1, localizado em 0,07077, apenas 0,00002 acima do preço atual, configurando-se como um importante teste imediato. Já a primeira resistência superior encontra-se no centro da banda, em 0,07156, distante 0,00077 do preço atual. Em termos de referências mais distantes, destacam-se a resistência R1, em 0,07216, e o suporte S2, em 0,07017. Caso o preço rompa abaixo do nível S1, enfrentará diretamente a linha defensiva representada pelo suporte S2; por outro lado, se conseguir sustentar-se acima do centro da banda, abrirá espaço para avanços rumo à resistência R1.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Brevis?

Vários fatores-chave influenciam os preços do Brevis (BREV):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Desenvolvimentos tecnológicos e atualizações do protocolo
4. Taxa de adoção e crescimento de usuários
5. Anúncios de parcerias e integrações
6. Notícias regulatórias que afetam projetos voltados à privacidade
7. Concorrência com plataformas similares de prova de conhecimento zero
8. Dinâmica da oferta de tokens e tokenomics
9. Engajamento da comunidade e repercussão nas redes sociais
10. Condições econômicas mais amplas e apetite por risco

Por que as pessoas querem saber o preço de Brevis hoje?

As pessoas querem saber o preço do Brevis (BREV) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação informadas, acompanhar o desempenho da carteira, definir os melhores momentos para entrar ou sair do mercado, avaliar os ganhos e perdas dos investimentos e manter-se atualizado sobre a volatilidade do mercado para fins de gestão de risco.

Previsão de preço para Brevis

Previsão de preço de Brevis (BREV) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de BREV em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Brevis (BREV) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Brevis pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Brevis pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de BREV para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Brevis.

Como comprar e investir em Brevis em Brasil

Pronto para começar com Brevis? Comprar BREV é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Brevis. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Brevis (BREV).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Brevis será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Brevis(BREV)

O que você pode fazer com Brevis

Possuir Brevis permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Brevis (BREV) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Brevis (BREV)

Brevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.

Recurso Brevis

Para uma compreensão mais aprofundada de Brevis, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Site oficial do Brevis
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Brevis

Última atualização da página: 2026-08-13 03:18:12 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Brevis (BREV)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Brevis

BREVUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em BREV com alavancagem. Explore a negociação de futuros de BREVUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Brevis (BREV) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Brevis.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
BREV/USDT
R$0.358974
R$0.358974R$0.358974
-0.54%
785.02K (USDT)

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Bitcoin

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ETH
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Solana

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1894326
R$0.1894326R$0.1894326

+82.85%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.0951566
R$0.0951566R$0.0951566

+359.25%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.327116
R$1.327116R$1.327116

+5.43%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.6852612
R$1.6852612R$1.6852612

-0.37%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0463092
R$0.0463092R$0.0463092

-7.64%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001941464
R$0.001941464R$0.001941464

+49.92%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0228956
R$0.0228956R$0.0228956

+22.77%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00625744
R$0.00625744R$0.00625744

+20.80%

Myros

Myros

MY

R$0.063196
R$0.063196R$0.063196

+20.79%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.329965
R$1.329965R$1.329965

+17.17%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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