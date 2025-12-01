Preço de AITV hoje

O preço ao vivo de AITV (AITV) hoje é $ 0.0448, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AITV para USD é de $ 0.0448 por AITV.

AITV ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- AITV. Nas últimas 24 horas, AITV foi negociado entre $ 0.0448 (mínimo) e $ 0.0462 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AITV movimentou-se 0.00% na última hora e -7.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.32K.

Informações de mercado de AITV (AITV)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.80M$ 44.80M $ 44.80M Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de AITV é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.32K. A oferta em circulação de AITV é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.80M.