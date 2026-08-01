Preço de 4663 hoje

O preço ao vivo de 4663 (4663) hoje é $ 0, com uma variação de 16.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 4663 para USD é de $ 0 por 4663.

4663 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 155,265, com um fornecimento em circulação de 1.00B 4663. Nas últimas 24 horas, 4663 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00789165, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 4663 movimentou-se +7.41% na última hora e +28.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.90K.

Informações de mercado de 4663 (4663)

Capitalização de mercado $ 155.27K$ 155.27K $ 155.27K Volume (24h) $ 10.90K$ 10.90K $ 10.90K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 155.27K$ 155.27K $ 155.27K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 4663 é $ 155.27K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.90K. A oferta em circulação de 4663 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 155.27K.