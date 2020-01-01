Poznaj tokenomikę ZKitty Bot ($ZKITTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ZKITTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZKitty Bot ($ZKITTY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $ZKITTY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / ZKitty Bot ($ZKITTY) / Tokenomika / Tokenomika ZKitty Bot ($ZKITTY) Odkryj kluczowe informacje o ZKitty Bot ($ZKITTY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ZKitty Bot ($ZKITTY) 5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram Oficjalna strona internetowa: https://www.zkitty.xyz/ Biała księga: https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/ Kup $ZKITTY teraz! Tokenomika i analiza cenowa ZKitty Bot ($ZKITTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZKitty Bot ($ZKITTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.46K Całkowita podaż: $ 5.00M Podaż w obiegu: $ 2.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.07K Historyczne maksimum: $ 0.116901 Historyczne minimum: $ 0.00496324 Aktualna cena: $ 0.02001334 Dowiedz się więcej o cenie ZKitty Bot ($ZKITTY) Tokenomika ZKitty Bot ($ZKITTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZKitty Bot ($ZKITTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $ZKITTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $ZKITTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$ZKITTY tokenomikę, poznaj cenę tokena $ZKITTYna żywo! Prognoza ceny $ZKITTY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $ZKITTY? Nasza strona z prognozami cen $ZKITTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $ZKITTY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.