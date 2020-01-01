Poznaj tokenomikę Zedxion (ZEDXION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZEDXION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Zedxion (ZEDXION) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZEDXION, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Zedxion (ZEDXION) / Tokenomika / Tokenomika Zedxion (ZEDXION) Odkryj kluczowe informacje o Zedxion (ZEDXION), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Zedxion (ZEDXION) Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token." Oficjalna strona internetowa: https://zedxion.io Kup ZEDXION teraz! Tokenomika i analiza cenowa Zedxion (ZEDXION) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zedxion (ZEDXION), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 61.57M Całkowita podaż: $ 4.76B Podaż w obiegu: $ 122.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.39B Historyczne maksimum: $ 1.45 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.503168 Dowiedz się więcej o cenie Zedxion (ZEDXION) Tokenomika Zedxion (ZEDXION): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zedxion (ZEDXION) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEDXION, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEDXION. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZEDXION tokenomikę, poznaj cenę tokena ZEDXIONna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.