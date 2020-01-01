Tokenomika ZALPHA (ZALPHA)
Informacje o ZALPHA (ZALPHA)
ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins.
It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you’re tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights.
ZapAlpha combines:
-
Bots that automatically track and analyze tokens for you.
-
A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you.
-
A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies.
Tokenomika i analiza cenowa ZALPHA (ZALPHA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZALPHA (ZALPHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ZALPHA (ZALPHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ZALPHA (ZALPHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ZALPHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZALPHA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszZALPHA tokenomikę, poznaj cenę tokena ZALPHAna żywo!
Prognoza ceny ZALPHA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZALPHA? Nasza strona z prognozami cen ZALPHA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.