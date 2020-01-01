Poznaj tokenomikę ZALPHA (ZALPHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZALPHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę ZALPHA (ZALPHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZALPHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o ZALPHA (ZALPHA) ZapAlpha is a platform aimed at enhancing traders' and investors' decision-making with tokens and memecoins. It provides powerful tools and bots that give real-time information about token prices, safety, and trends. Whether you're tracking whales, avoiding scams, or looking for the next big opportunity, ZapAlpha simplifies everything with advanced analytics and community-driven insights. ZapAlpha combines: 1) Bots that automatically track and analyze tokens for you. 2) A Smart Agent (ZapAgent) to answer your questions and guide you. 3) A Private Club (ZapClub) for premium members to share exclusive tips and strategies. Oficjalna strona internetowa: https://zapalpha.xyz/ Biała księga: https://zapalpha.gitbook.io/zapalpha Tokenomika i analiza cenowa ZALPHA (ZALPHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ZALPHA (ZALPHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.61K Całkowita podaż: $ 991.68M Podaż w obiegu: $ 991.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.61K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika ZALPHA (ZALPHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ZALPHA (ZALPHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZALPHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZALPHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.