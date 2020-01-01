Poznaj tokenomikę YOWIE (YOWIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YOWIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę YOWIE (YOWIE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YOWIE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / YOWIE (YOWIE) / Tokenomika / Tokenomika YOWIE (YOWIE) Odkryj kluczowe informacje o YOWIE (YOWIE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o YOWIE (YOWIE) Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey! Born in the icy mountains, yowie is a piece of art with an infinite universe Discover Yowie, a unique creation by a promising artist, born in the icy mountains. More than just a work of art, Yowie unlocks an infinite universe where each world is an adventure, blending mystery and creativity. Dive into this captivating ecosystem where art and exploration come together for an unparalleled experience. oin us at yowie.fun and be part of the journey! Oficjalna strona internetowa: https://yowie.fun/ Kup YOWIE teraz! Tokenomika i analiza cenowa YOWIE (YOWIE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YOWIE (YOWIE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.03K $ 14.03K $ 14.03K Całkowita podaż: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Podaż w obiegu: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.03K $ 14.03K $ 14.03K Historyczne maksimum: $ 0.00300999 $ 0.00300999 $ 0.00300999 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie YOWIE (YOWIE) Tokenomika YOWIE (YOWIE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YOWIE (YOWIE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YOWIE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YOWIE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYOWIE tokenomikę, poznaj cenę tokena YOWIEna żywo! Prognoza ceny YOWIE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YOWIE? Nasza strona z prognozami cen YOWIE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YOWIE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.