Giełda MEXC / Cena krypto / YOUNES (YOUNES) / Tokenomika / Tokenomika YOUNES (YOUNES) Odkryj kluczowe informacje o YOUNES (YOUNES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o YOUNES (YOUNES) $Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It's YvY. Younes thrives on its own absurdity. It's not about making sense; it's about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it. Oficjalna strona internetowa: https://younesonsol.xyz/ Kup YOUNES teraz! Tokenomika i analiza cenowa YOUNES (YOUNES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YOUNES (YOUNES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.79K $ 33.79K $ 33.79K Historyczne maksimum: $ 0.00815788 $ 0.00815788 $ 0.00815788 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie YOUNES (YOUNES) Tokenomika YOUNES (YOUNES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YOUNES (YOUNES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YOUNES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YOUNES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYOUNES tokenomikę, poznaj cenę tokena YOUNESna żywo! Prognoza ceny YOUNES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YOUNES? Nasza strona z prognozami cen YOUNES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YOUNES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.