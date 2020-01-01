Poznaj tokenomikę Yieldwatch (WATCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yieldwatch (WATCH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATCH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Yieldwatch (WATCH) Odkryj kluczowe informacje o Yieldwatch (WATCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Yieldwatch (WATCH) Yieldwatch is a smart yield farming dashboard on Binance Smart Chain that lets you monitor your liquidity pools, yield farming and token staking performance with fast and casual UI, which is optimized for mobile use. Oficjalna strona internetowa: https://yieldwatch.net/ Tokenomika i analiza cenowa Yieldwatch (WATCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yieldwatch (WATCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 158.75K Całkowita podaż: $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 9.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 323.97K Historyczne maksimum: $ 3.61 Historyczne minimum: $ 0.0088812 Aktualna cena: $ 0.01619862 Tokenomika Yieldwatch (WATCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yieldwatch (WATCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WATCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WATCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.