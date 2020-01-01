Poznaj tokenomikę YieldNest Restaked ETH (YNETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YNETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę YieldNest Restaked ETH (YNETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YNETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o YieldNest Restaked ETH (YNETH) Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH. Oficjalna strona internetowa: https://yieldnest.finance/ Biała księga: https://docs.yieldnest.finance/ Tokenomika i analiza cenowa YieldNest Restaked ETH (YNETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YieldNest Restaked ETH (YNETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.22M Całkowita podaż: $ 5.36K Podaż w obiegu: $ 5.36K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.22M Historyczne maksimum: $ 4,892.64 Historyczne minimum: $ 1,432.9 Aktualna cena: $ 4,330.71 Tokenomika YieldNest Restaked ETH (YNETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YieldNest Restaked ETH (YNETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YNETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YNETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.