Giełda MEXC / Cena krypto / Yield GATA (YGATA) / Tokenomika / Tokenomika Yield GATA (YGATA) Odkryj kluczowe informacje o Yield GATA (YGATA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yield GATA (YGATA) GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. GATA Yield DAO is a decentralized, community-governed organization focused on sustainable yield generation and resource allocation. Governed by yGATA stakers, GATA Yield DAO is committed to long-term value growth and to support aligned projects in Cosmos/IBC, with decisions made through open and verifiable governance. Designed for equitable participation, GATA Yield DAO prioritizes community benefits and financial sustainability. Oficjalna strona internetowa: https://gatahub.zone/ Kup YGATA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yield GATA (YGATA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yield GATA (YGATA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.94K $ 66.94K $ 66.94K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 14.47M $ 14.47M $ 14.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 97.14K $ 97.14K $ 97.14K Historyczne maksimum: $ 0.01993036 $ 0.01993036 $ 0.01993036 Historyczne minimum: $ 0.00450155 $ 0.00450155 $ 0.00450155 Aktualna cena: $ 0.00463468 $ 0.00463468 $ 0.00463468 Dowiedz się więcej o cenie Yield GATA (YGATA) Tokenomika Yield GATA (YGATA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yield GATA (YGATA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YGATA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YGATA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYGATA tokenomikę, poznaj cenę tokena YGATAna żywo! Prognoza ceny YGATA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YGATA? Nasza strona z prognozami cen YGATA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YGATA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.