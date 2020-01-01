Poznaj tokenomikę Yield App (YLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yield App (YLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Yield App (YLD) / Tokenomika / Tokenomika Yield App (YLD) Odkryj kluczowe informacje o Yield App (YLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yield App (YLD) YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise. Oficjalna strona internetowa: https://www.yield.app/ Kup YLD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yield App (YLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yield App (YLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 228.30K Całkowita podaż: $ 300.00M Podaż w obiegu: $ 265.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 258.06K Historyczne maksimum: $ 1.29 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00086021 Dowiedz się więcej o cenie Yield App (YLD) Tokenomika Yield App (YLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yield App (YLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYLD tokenomikę, poznaj cenę tokena YLDna żywo! Prognoza ceny YLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YLD? Nasza strona z prognozami cen YLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YLD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.