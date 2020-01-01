Tokenomika YETI (YETI)
Informacje o YETI (YETI)
YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution.
The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem.
YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.
Tokenomika YETI (YETI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki YETI (YETI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów YETI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów YETI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.