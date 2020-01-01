Poznaj tokenomikę Yaku (YAKU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YAKU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yaku (YAKU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YAKU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Yaku (YAKU) / Tokenomika / Tokenomika Yaku (YAKU) Odkryj kluczowe informacje o Yaku (YAKU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yaku (YAKU) The utility token of the Yakuverse metaverse built on Solana powered by a series of SaaS offerings for NFT projects and investors. Oficjalna strona internetowa: https://www.yaku.gg/ Kup YAKU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yaku (YAKU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yaku (YAKU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 606.59K Całkowita podaż: $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 495.29M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 612.35K Historyczne maksimum: $ 0.06482 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.0012247 Dowiedz się więcej o cenie Yaku (YAKU) Tokenomika Yaku (YAKU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yaku (YAKU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YAKU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YAKU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYAKU tokenomikę, poznaj cenę tokena YAKUna żywo! Prognoza ceny YAKU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YAKU? Nasza strona z prognozami cen YAKU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YAKU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.