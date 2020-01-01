Tokenomika xPACK (XPACK)

Informacje o xPACK (XPACK)

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.hashpack.app/
Biała księga:
https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1

Tokenomika i analiza cenowa xPACK (XPACK)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xPACK (XPACK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.40M
Całkowita podaż:
$ 135.36M
Podaż w obiegu:
$ 135.36M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.40M
Historyczne maksimum:
$ 0.02555685
Historyczne minimum:
$ 0.02251504
Aktualna cena:
$ 0.02511667
Tokenomika xPACK (XPACK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki xPACK (XPACK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów XPACK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów XPACK.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszXPACK tokenomikę, poznaj cenę tokena XPACKna żywo!

Prognoza ceny XPACK

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XPACK? Nasza strona z prognozami cen XPACK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.