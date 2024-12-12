Poznaj tokenomikę XMONEY (XMONEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XMONEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę XMONEY (XMONEY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XMONEY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / XMONEY (XMONEY) / Tokenomika / Tokenomika XMONEY (XMONEY) Odkryj kluczowe informacje o XMONEY (XMONEY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o XMONEY (XMONEY) Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Xmoney was launched on the 12th December 2024 on the Solana block chain and is a meme parody token in anticipation of the possible launch of a payment system on X, which has been supposedly referred to and called Xmoney, confirmed by a press release on 31st December 2024. This cryptocurrency is deemed as a fun token; it has no financial value and no affiliation with Elon Musk, X, X Payments or X money. Oficjalna strona internetowa: https://xmoney-solana.com/ Kup XMONEY teraz! Tokenomika i analiza cenowa XMONEY (XMONEY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XMONEY (XMONEY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 719.03K $ 719.03K $ 719.03K Całkowita podaż: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Podaż w obiegu: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 719.03K $ 719.03K $ 719.03K Historyczne maksimum: $ 0.00388614 $ 0.00388614 $ 0.00388614 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00071966 $ 0.00071966 $ 0.00071966 Dowiedz się więcej o cenie XMONEY (XMONEY) Tokenomika XMONEY (XMONEY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XMONEY (XMONEY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XMONEY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XMONEY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXMONEY tokenomikę, poznaj cenę tokena XMONEYna żywo! Prognoza ceny XMONEY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XMONEY? Nasza strona z prognozami cen XMONEY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XMONEY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.