Poznaj tokenomikę Xing Xing (XING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Xing Xing (XING) / Tokenomika / Tokenomika Xing Xing (XING) Odkryj kluczowe informacje o Xing Xing (XING), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Tokenomika i analiza cenowa Xing Xing (XING) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xing Xing (XING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 163.58K $ 163.58K $ 163.58K Całkowita podaż: $ 989.19M $ 989.19M $ 989.19M Podaż w obiegu: $ 989.19M $ 989.19M $ 989.19M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 163.58K $ 163.58K $ 163.58K Historyczne maksimum: $ 0.0342425 $ 0.0342425 $ 0.0342425 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00016537 $ 0.00016537 $ 0.00016537 Dowiedz się więcej o cenie Xing Xing (XING) Tokenomika Xing Xing (XING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xing Xing (XING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XING. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXING tokenomikę, poznaj cenę tokena XINGna żywo! Prognoza ceny XING Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XING? Nasza strona z prognozami cen XING łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XING już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.