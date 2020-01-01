Poznaj tokenomikę xHaven (XVN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XVN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę xHaven (XVN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XVN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o xHaven (XVN) xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading. Oficjalna strona internetowa: https://xhaven.io/ Biała księga: https://docs.xhaven.io/whitepaper Kup XVN teraz! Tokenomika i analiza cenowa xHaven (XVN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla xHaven (XVN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 210.42K $ 210.42K $ 210.42K Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 51.83M $ 51.83M $ 51.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Historyczne maksimum: $ 0.01320028 $ 0.01320028 $ 0.01320028 Historyczne minimum: $ 0.00395297 $ 0.00395297 $ 0.00395297 Aktualna cena: $ 0.00406428 $ 0.00406428 $ 0.00406428 Dowiedz się więcej o cenie xHaven (XVN) Tokenomika xHaven (XVN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki xHaven (XVN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XVN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XVN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXVN tokenomikę, poznaj cenę tokena XVNna żywo! Prognoza ceny XVN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XVN? Nasza strona z prognozami cen XVN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XVN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.