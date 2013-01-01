Poznaj tokenomikę XAYA (WCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę XAYA (WCHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WCHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika XAYA (WCHI) Odkryj kluczowe informacje o XAYA (WCHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o XAYA (WCHI) In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Oficjalna strona internetowa: https://xaya.io Biała księga: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf Tokenomika i analiza cenowa XAYA (WCHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XAYA (WCHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.79M Całkowita podaż: $ 77.30M Podaż w obiegu: $ 57.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.41M Historyczne maksimum: $ 0.766229 Historyczne minimum: $ 0.00152533 Aktualna cena: $ 0.03117847 Tokenomika XAYA (WCHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki XAYA (WCHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WCHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WCHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.