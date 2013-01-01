Tokenomika XAYA (WCHI)

Odkryj kluczowe informacje o XAYA (WCHI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o XAYA (WCHI)

In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.

Oficjalna strona internetowa:
https://xaya.io
Biała księga:
https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf

Tokenomika i analiza cenowa XAYA (WCHI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla XAYA (WCHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.79M
Całkowita podaż:
$ 77.30M
Podaż w obiegu:
$ 57.61M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 2.41M
Historyczne maksimum:
$ 0.766229
Historyczne minimum:
$ 0.00152533
Aktualna cena:
$ 0.03117847
Tokenomika XAYA (WCHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki XAYA (WCHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów WCHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów WCHI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszWCHI tokenomikę, poznaj cenę tokena WCHIna żywo!

Prognoza ceny WCHI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WCHI? Nasza strona z prognozami cen WCHI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.