Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped stETH (WSTETH) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped stETH (WSTETH) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped stETH (WSTETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped stETH (WSTETH) wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Oficjalna strona internetowa: https://lido.fi/ Kup WSTETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wrapped stETH (WSTETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped stETH (WSTETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.24B $ 15.24B $ 15.24B Całkowita podaż: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Podaż w obiegu: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.24B $ 15.24B $ 15.24B Historyczne maksimum: $ 7,256.02 $ 7,256.02 $ 7,256.02 Historyczne minimum: $ 558.54 $ 558.54 $ 558.54 Aktualna cena: $ 4,872.06 $ 4,872.06 $ 4,872.06 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomika Wrapped stETH (WSTETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped stETH (WSTETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WSTETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WSTETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWSTETH tokenomikę, poznaj cenę tokena WSTETHna żywo! Prognoza ceny WSTETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WSTETH? Nasza strona z prognozami cen WSTETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WSTETH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.