Poznaj tokenomikę Wrapped CTC (WCTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WCTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped CTC (WCTC) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped CTC (WCTC) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped CTC (WCTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped CTC (WCTC) WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Oficjalna strona internetowa: https://creditcoin.org/ Kup WCTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wrapped CTC (WCTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped CTC (WCTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Całkowita podaż: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Podaż w obiegu: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Historyczne maksimum: $ 0.369622 $ 0.369622 $ 0.369622 Historyczne minimum: $ 0.186205 $ 0.186205 $ 0.186205 Aktualna cena: $ 0.238102 $ 0.238102 $ 0.238102 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped CTC (WCTC) Tokenomika Wrapped CTC (WCTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped CTC (WCTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WCTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WCTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWCTC tokenomikę, poznaj cenę tokena WCTCna żywo! Prognoza ceny WCTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WCTC? Nasza strona z prognozami cen WCTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WCTC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.