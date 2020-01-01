Poznaj tokenomikę Wrapped BNB (WBNB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WBNB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wrapped BNB (WBNB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WBNB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wrapped BNB (WBNB) / Tokenomika / Tokenomika Wrapped BNB (WBNB) Odkryj kluczowe informacje o Wrapped BNB (WBNB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wrapped BNB (WBNB) Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain. Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.binance.org/ Kup WBNB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wrapped BNB (WBNB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wrapped BNB (WBNB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Całkowita podaż: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Podaż w obiegu: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Historyczne maksimum: $ 1,081.6 $ 1,081.6 $ 1,081.6 Historyczne minimum: $ 23.6 $ 23.6 $ 23.6 Aktualna cena: $ 990.99 $ 990.99 $ 990.99 Dowiedz się więcej o cenie Wrapped BNB (WBNB) Tokenomika Wrapped BNB (WBNB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wrapped BNB (WBNB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WBNB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WBNB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWBNB tokenomikę, poznaj cenę tokena WBNBna żywo! Prognoza ceny WBNB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WBNB? Nasza strona z prognozami cen WBNB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WBNB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.