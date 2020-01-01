Poznaj tokenomikę WOWO (WOWO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOWO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WOWO (WOWO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WOWO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WOWO (WOWO) / Tokenomika / Tokenomika WOWO (WOWO) Odkryj kluczowe informacje o WOWO (WOWO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WOWO (WOWO) WOWO is a memecoin based on a EPIC Radix community member. Our purpose is to accelerate DeFi and especially the DEFI experience with Radix. We believe Radix has the tech that is needed for mass adoption. We do that by accelerating other projects (monthly grants) and to create interaction using the network. (creating a validator node, Telegram TIP & SWAP BOT). In this way we aim to attract many users to DEFI! Oficjalna strona internetowa: https://wowoproject.com/ Kup WOWO teraz! Tokenomika i analiza cenowa WOWO (WOWO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WOWO (WOWO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.23K Całkowita podaż: $ 949.02M Podaż w obiegu: $ 741.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 89.93K Historyczne maksimum: $ 0.00206658 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie WOWO (WOWO) Tokenomika WOWO (WOWO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WOWO (WOWO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOWO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOWO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOWO tokenomikę, poznaj cenę tokena WOWOna żywo! Prognoza ceny WOWO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOWO? Nasza strona z prognozami cen WOWO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOWO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.