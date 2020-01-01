Poznaj tokenomikę White Monster (WMSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WMSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę White Monster (WMSTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WMSTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika White Monster (WMSTER) Odkryj kluczowe informacje o White Monster (WMSTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o White Monster (WMSTER) White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It's more than just a token, it's a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time. Oficjalna strona internetowa: https://whitemonsterbase.com/ Tokenomika i analiza cenowa White Monster (WMSTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla White Monster (WMSTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.40K Całkowita podaż: $ 799.98B Podaż w obiegu: $ 799.98B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.40K Historyczne maksimum: $ 0.00000136 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika White Monster (WMSTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki White Monster (WMSTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WMSTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WMSTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.