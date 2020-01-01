Poznaj tokenomikę Whale Intel (WINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Whale Intel (WINT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WINT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Whale Intel (WINT) WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations - Full coverage of the Virtuals Ecosystem - Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets. - Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. Oficjalna strona internetowa: https://whaleintel.ai/

