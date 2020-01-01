Poznaj tokenomikę WEMIX Dollar (WEMIX$) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEMIX$, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WEMIX Dollar (WEMIX$) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WEMIX$, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WEMIX Dollar (WEMIX$) / Tokenomika / Tokenomika WEMIX Dollar (WEMIX$) Odkryj kluczowe informacje o WEMIX Dollar (WEMIX$), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WEMIX Dollar (WEMIX$) Oficjalna strona internetowa: https://www.wemix.com/en Biała księga: https://www.wemix.com/download/WEMIX3.0_Whitepaper.pdf Kup WEMIX$ teraz! Tokenomika i analiza cenowa WEMIX Dollar (WEMIX$) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WEMIX Dollar (WEMIX$), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.29M $ 16.29M $ 16.29M Całkowita podaż: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M Podaż w obiegu: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.29M $ 16.29M $ 16.29M Historyczne maksimum: $ 1.54 $ 1.54 $ 1.54 Historyczne minimum: $ 0.479572 $ 0.479572 $ 0.479572 Aktualna cena: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Dowiedz się więcej o cenie WEMIX Dollar (WEMIX$) Tokenomika WEMIX Dollar (WEMIX$): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WEMIX Dollar (WEMIX$) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WEMIX$, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WEMIX$. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWEMIX$ tokenomikę, poznaj cenę tokena WEMIX$na żywo! Prognoza ceny WEMIX$ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WEMIX$? Nasza strona z prognozami cen WEMIX$ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WEMIX$ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.