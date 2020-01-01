Poznaj tokenomikę web3war (FPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę web3war (FPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / web3war (FPS) / Tokenomika / Tokenomika web3war (FPS) Odkryj kluczowe informacje o web3war (FPS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o web3war (FPS) Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Oficjalna strona internetowa: https://www.w3w.game/ Biała księga: https://docsend.com/view/sp26sruzah2479qr Kup FPS teraz! Tokenomika i analiza cenowa web3war (FPS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla web3war (FPS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 672.87K $ 672.87K $ 672.87K Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: $ 40.47M $ 40.47M $ 40.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.49M $ 2.49M $ 2.49M Historyczne maksimum: $ 0.482493 $ 0.482493 $ 0.482493 Historyczne minimum: $ 0.01111406 $ 0.01111406 $ 0.01111406 Aktualna cena: $ 0.01662691 $ 0.01662691 $ 0.01662691 Dowiedz się więcej o cenie web3war (FPS) Tokenomika web3war (FPS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki web3war (FPS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FPS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FPS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFPS tokenomikę, poznaj cenę tokena FPSna żywo! Prognoza ceny FPS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FPS? Nasza strona z prognozami cen FPS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FPS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.