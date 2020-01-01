Poznaj tokenomikę Waterfall (WATER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Waterfall (WATER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WATER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Waterfall (WATER) Odkryj kluczowe informacje o Waterfall (WATER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Waterfall (WATER) Waterfall is a highly scalable and highly decentralised BlockDAG EVM-compatible Layer 1 protocol. Waterfall was built based on Directed Acyclic Graph (DAG) technology. It provides a high-performance ecosystem for developing decentralised applications (DApps).Waterfall challenges the trilemma of scalability, decentralisation and security by dramatically increasing scalability, rivalling and exceeding the scalability of conventional centralised platforms like VISA. Oficjalna strona internetowa: https://waterfall.network Biała księga: https://waterfall.network/wp-content/themes/waterfall/downloads/Whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa Waterfall (WATER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Waterfall (WATER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 683.17K Całkowita podaż: $ 25.56B Podaż w obiegu: $ 3.71B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.71M Historyczne maksimum: $ 0.01187502 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00018425 Tokenomika Waterfall (WATER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Waterfall (WATER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WATER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WATER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.