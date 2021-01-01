Poznaj tokenomikę Warena (RENA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RENA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Warena (RENA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena RENA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Warena (RENA) Warena is the first personalized, and #playtoearn #NFT #metaverse game. Warena gives you everything you want from an NFT game. It's a play-to-earn metaverse that allows you to personalize your in-game characters and interact with characters from other universes like Cat Gunner and Axie Infinity in Warena combat games. Warena features thrilling action-survival gameplay where human and zombie teams face off against each other in a zombie apocalypse scenario. Players can choose to inhabit different lands, trade warriors & NFTs, battle against each other, and play in tournaments. The Warena NFT game will be released in two phases. Phase 1 will take place in Q3 of 2021 and will see the launch of the 2D tower defense game. It's a survival, player-vs-environment game that will require players to defend against the oncoming army of zombies. Phase 2 is set to launch in Q2 2022 and will unlock the full force of the Warena metaverse with player-versus-player features. Oficjalna strona internetowa: https://www.warena.io/

Tokenomika i analiza cenowa Warena (RENA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Warena (RENA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 131.00K $ 131.00K $ 131.00K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 94.99M $ 94.99M $ 94.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 137.91K $ 137.91K $ 137.91K Historyczne maksimum: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00137908 $ 0.00137908 $ 0.00137908 Dowiedz się więcej o cenie Warena (RENA) Tokenomika Warena (RENA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Warena (RENA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów RENA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów RENA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszRENA tokenomikę, poznaj cenę tokena RENAna żywo! Prognoza ceny RENA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać RENA? Nasza strona z prognozami cen RENA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena RENA już teraz! 