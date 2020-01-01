Poznaj tokenomikę Walken (WLKN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WLKN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Walken (WLKN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WLKN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Walken (WLKN) WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken. Oficjalna strona internetowa: https://walken.io/ Tokenomika i analiza cenowa Walken (WLKN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Walken (WLKN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 719.35K Całkowita podaż: $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 960.44K Historyczne maksimum: $ 0.096415 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00047912 Tokenomika Walken (WLKN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Walken (WLKN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WLKN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WLKN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.