Informacje o wain (WAIN)

Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain's love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I've always admired Wain's art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.

Oficjalna strona internetowa: https://x.com/wainsol

Tokenomika i analiza cenowa wain (WAIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla wain (WAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 22.98K
Całkowita podaż: $ 896.05M
Podaż w obiegu: $ 896.05M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.98K
Historyczne maksimum: $ 0.00273767
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika wain (WAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki wain (WAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WAIN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.